Москва как психотерапия: у блогера Лебедева — свой рецепт мира

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев предложил свой способ, как изменить отношение украинцев к России. В новом выпуске новостного обзора на своей странице "ВКонтакте" он заявил, что многие украинцы ненавидят россиян, даже не бывая в стране.

По его мнению, жители Украины судят о России по стереотипам: якобы в стране плохая инфраструктура, не хватает стиральных машин и нет асфальта. Лебедев уверен — если бы такие люди приехали, например, в Москву, они бы сильно изменили своё мнение.

"Это была бы лучшая психотерапия из всех возможных", — заключил он. По словам блогера, живой опыт лучше любой пропаганды.

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