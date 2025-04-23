Олешня без боя: украинские бойцы оставили позиции

В Курской области украинская бригада отказалась выполнять приказы командования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиоперехват, перехваченный российскими военными.

По словам источника в группировке войск "Север", бойцы 95-й бригады Вооружённых сил Украины оставили свои позиции у хутора Олешня. Как предположили российские военные, солдаты не понимают, зачем они должны оставаться на территории Курской области. Их командиры, по словам собеседника, не смогли добиться подчинения.

Ранее Минобороны России сообщило, что хутор Олешня был освобождён. ВСУ понесли потери, но пытались удержать участок границы. Также появлялась информация о сдаче в плен украинских военных в этом районе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.