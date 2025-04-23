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Не та роль, не та актриса: Поплавская против Бортич

1:10
Правда ТВ

Актриса Яна Поплавская раскритиковала участие Александры Бортич в новой мелодраме "Будь моим парнем". В своём Telegram-канале она опубликовала обращение подписчицы, в котором перечислены прежние скандалы с участием Бортич.

В частности, актрису упрекают за поддержку Алексея Навального* и Украины. Напомним, в 2021 году Бортич выступила в поддержку оппозиционного политика, а в начале СВО опубликовала в соцсетях фото со слезами на глазах.

Поплавская задала вопрос: "Неужели в нашей стране нет других актрис?" и выразила надежду, что фильм с участием Бортич не получит прокатное удостоверение.

Заявление вызвало бурную реакцию в соцсетях. Сторонники Бортич считают такую позицию цензурой, а критики — справедливой реакцией на её прежние действия.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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