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Переговоры без единства: США и Европа не договорились по Украине

Правда ТВ

Между США и странами Европы нарастает разногласие по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Американская и европейская стороны не могут выработать общую позицию. В центре разногласий — вопрос признания Крыма и судьба антироссийских санкций. США предлагают пойти на ряд уступок, включая обсуждение Крыма, в то время как Европа и Киев категорически против. Также ЕС не готов рассматривать отмену санкций до заключения финальных договоренностей.

Провалились и запланированные на 23 апреля переговоры в Лондоне — туда не прибыл госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. СМИ связывают это с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского по Крыму.

Москва продолжает настаивать на своих условиях: признание новых границ, нейтральный статус Украины и отмена санкций. Переговорный процесс, по словам Кремля, идет сложно.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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