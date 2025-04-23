Алюминиевая ловушка: как ЕС сам закрыл себе заводы

Новые санкции Евросоюза против России могут обернуться ударом по самой Европе. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. По его словам, решение запретить импорт российского алюминия загоняет европейскую промышленность в тупик.
С 16-м пакетом антироссийских санкций, утверждённым в феврале, в ЕС вступил в силу запрет на ввоз первичного алюминия из России. В результате цена металла резко выросла — до 2700 долларов за тонну, что стало максимумом с января.
Алюминий — ключевой ресурс для множества производств, от автопрома до упаковки. И теперь, как отмечают эксперты, ЕС рискует столкнуться с дефицитом и ростом себестоимости. Малинен считает, что последствия могут стать необратимыми.
Санкции против России действуют с 2014 года и регулярно продлеваются. Москва отвечает курсом на импортозамещение и заявляет: политика ограничений себя не оправдала — ни в экономике, ни в политике.
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