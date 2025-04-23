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МиГ, который не взлетел, но помог Китаю: как J-20 получил вторую жизнь

Правда ТВ

Американское издание 19FortyFive предположило, что китайский истребитель J-20 может иметь корни в советском проекте МиГ-1.44. По мнению автора статьи, инженеры КНР могли использовать разработки, оставшиеся после закрытия советской программы.

МиГ-1.44 задумывался как истребитель пятого поколения. У него было треугольное крыло, современная авионика и элементы малозаметности. Однако после распада СССР проект закрыли из-за нехватки средств.

Обозреватель издания Исаак Зейтц пишет о "поразительном визуальном сходстве" между J-20 и МиГ-1.44. Он считает, что Китай мог получить доступ к разработкам компании МиГ.

В публикации МиГ-1.44 называют российским ответом американскому F-22. А его неудача, по версии издания, могла сыграть на руку китайским конструкторам.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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