Посол под запретом: Берлин не хочет видеть Россию на церемонии Победы

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российский посол в Германии Сергей Нечаев может столкнуться с беспрецедентной ситуацией. Немецкое издание Bild сообщает, что дипломату могут запретить присутствовать на официальной церемонии, посвящённой разгрому нацизма.

По словам главы Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля, с начала спецоперации на Украине российские дипломаты не допускаются к таким мероприятиям. Он заявил, что в случае появления Нечаева власти совместно с полицией обеспечат соблюдение правил. Bild расценивает это как прямое предупреждение о возможном выдворении.

Ситуация развивается на фоне резкого обострения отношений между Россией и странами Запада. Министр иностранных дел Сергей Лавров уже обвинил ЕС в «возрождении нацизма». А президент Республики Сербской Милорад Додик призвал Европу не демонизировать Россию и признать её право защищать свои границы.

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