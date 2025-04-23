Дело длиною в 33 года: суд признал виновного в смерти Талькова

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал концертного директора Игоря Талькова — Валерия Шляфмана — виновным в его убийстве. Приговор — 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд шёл заочно: Шляфман скрывается в Израиле.

Трагедия произошла 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный". По версии следствия, Шляфман стрелял в представителя певицы Азизы — Игоря Малахова. Тот увернулся, и пуля попала в Талькова.

Изначально дело квалифицировали как убийство по неосторожности. Но после возобновления расследования в 2021 году эксперты и следователи пришли к выводу: выстрел был умышленным. Дело велось по всей стране. Допрошено более 150 свидетелей. Ключевым доказательством стали следы крови на рубашке Шляфмана.

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