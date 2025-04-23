Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Дело длиною в 33 года: суд признал виновного в смерти Талькова

Правда ТВ

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал концертного директора Игоря Талькова — Валерия Шляфмана — виновным в его убийстве. Приговор — 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд шёл заочно: Шляфман скрывается в Израиле.

Трагедия произошла 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный". По версии следствия, Шляфман стрелял в представителя певицы Азизы — Игоря Малахова. Тот увернулся, и пуля попала в Талькова.

Изначально дело квалифицировали как убийство по неосторожности. Но после возобновления расследования в 2021 году эксперты и следователи пришли к выводу: выстрел был умышленным. Дело велось по всей стране. Допрошено более 150 свидетелей. Ключевым доказательством стали следы крови на рубашке Шляфмана.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.