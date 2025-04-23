Элджей на скорости: 30 штрафов и только начало года

Рэпер Элджей снова попал в сводки новостей. На этот раз — из-за вождения. С начала года артист получил 30 штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

За рулём своего Hummer H2 музыкант регулярно игнорирует правила. В основном — это нарушения разметки, неправильная стоянка и неоплаченные проезды по платным дорогам. 24 штрафа Элджей уже оплатил. Но ещё шесть — на сумму 11 тысяч рублей — пока не закрыты.

И это не единственная проверка, которую сейчас проходит музыкант. Полиция Новосибирска изучает его творчество на предмет пропаганды наркотиков. Поводом стали жалобы общественников.

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