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Банк в ярости: не платишь проценты? Отдавай карту и уходи

1:08
Правда ТВ

Российские банки начали бороться с клиентами, которые используют кредитные карты исключительно в беспроцентный период. Об этом заявил зампред правления "Уралсиба" Станислав Тывес. Он рассказал, что при высокой ключевой ставке и падении объёма кредитования банки начали снижать лимиты и блокировать операции у таких клиентов.

Речь идёт о тех, кто не платит проценты, но активно пользуется кешбэком, или обналичивает кредитные средства и размещает их на вкладах. Такие схемы банки называют "аномальным поведением". Теперь таким пользователям просто предлагают уйти в другой банк.

Снижение лимита — это способ сэкономить капитал. Под одобренный лимит банк обязан формировать резервы. А если клиент не приносит дохода — смысла держать его нет.

Аналитики уверены: тренд только усиливается. Но не все банки готовы к таким мерам. Некоторые стараются удержать клиентов, даже если те не платят проценты — ведь зарабатывать можно и через другие продукты.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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