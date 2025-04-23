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Смех без паспорта: Комиссаренко и Романов лишились гражданства

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Правда ТВ

ФСБ лишила российского гражданства двух известных стендап-комиков — Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Комиссаренко находится в международном розыске. Его обвиняют в клевете на президента Белоруссии. Он уехал на Украину, опасаясь экстрадиции, и заявил, что уголовное дело — незаконное.

Дмитрий Романов, по информации ФСБ, покинул Россию и стал волонтёром в Польше. Он помогал беженцам с Украины и работал в пункте сортировки помощи для ВСУ.

ФСБ считает, что действия артистов угрожают нацбезопасности. Им запрещён въезд в Россию.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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