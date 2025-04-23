ФСБ лишила российского гражданства двух известных стендап-комиков — Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Комиссаренко находится в международном розыске. Его обвиняют в клевете на президента Белоруссии. Он уехал на Украину, опасаясь экстрадиции, и заявил, что уголовное дело — незаконное.
Дмитрий Романов, по информации ФСБ, покинул Россию и стал волонтёром в Польше. Он помогал беженцам с Украины и работал в пункте сортировки помощи для ВСУ.
ФСБ считает, что действия артистов угрожают нацбезопасности. Им запрещён въезд в Россию.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.