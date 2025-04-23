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С чистого листа — в облака: что умеет отечественный полностью импортозамещенный SJ-100

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Правда ТВ

В небо поднялся полностью импортозамещённый SJ-100. Первый полёт нового "Суперджета" состоялся в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в "Ростехе".

Самолёт провёл в воздухе 40 минут. Он поднимался на высоту до трёх тысяч метров и развивал скорость до 500 километров в час. Все системы отработали стабильно. Лайнер летал на российских двигателях ПД-8.

SJ-100 — это ближнемагистральный самолёт. Его собрали без использования иностранных деталей. Заменено более 40 ключевых компонентов, включая двигатели.

По словам Владимира Артякова из "Ростеха", программа импортозамещения вышла на финишную прямую. Первый вице-премьер Денис Мантуров поздравил конструкторов. Впереди — около 130 сертификационных полётов, в том числе в экстремальных условиях.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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