С чистого листа — в облака: что умеет отечественный полностью импортозамещенный SJ-100

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В небо поднялся полностью импортозамещённый SJ-100. Первый полёт нового "Суперджета" состоялся в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в "Ростехе".

Самолёт провёл в воздухе 40 минут. Он поднимался на высоту до трёх тысяч метров и развивал скорость до 500 километров в час. Все системы отработали стабильно. Лайнер летал на российских двигателях ПД-8.

SJ-100 — это ближнемагистральный самолёт. Его собрали без использования иностранных деталей. Заменено более 40 ключевых компонентов, включая двигатели.

По словам Владимира Артякова из "Ростеха", программа импортозамещения вышла на финишную прямую. Первый вице-премьер Денис Мантуров поздравил конструкторов. Впереди — около 130 сертификационных полётов, в том числе в экстремальных условиях.

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