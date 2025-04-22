Украина покупает российский газ через Европу: молекулы без паспорта

Украина продолжает получать российский газ — об этом заявил первый заместитель главы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко.
В интервью украинскому Telegram-каналу «Политика страны» он отметил, что топливо поступает в Восточную Европу по «Турецкому потоку» — и часть его точно оказывается в Украине.
«Мы точно покупаем российский газ, который идет, например, в Сербию, в Венгрию. Происхождение молекул мы не можем определить», — сказал Кучеренко.
Он подчеркнул, что Европа сейчас функционирует как единый газовый рынок, где источник топлива часто невозможно отследить.
Несмотря на официальные заявления Киева об отказе от российского топлива, Украина по-прежнему закупает газ у европейских трейдеров, которые работают с российским ресурсом.
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар также подтвердил, что российский газ через посредников поступает на украинский рынок.
А недавно Киев впервые получил сжиженный газ из США — но его объёмы оказались недостаточными.
Таким образом, энергетическая зависимость сохраняется, пусть и в косвенной форме.
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