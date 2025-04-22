20 миллионов просмотров — и ни рубля на зал: как башкирские футболисты покорили Сеть

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Видео с юными футболистами из Башкирии стремительно набрало популярность в интернете — 20 миллионов просмотров за считанные дни.

Ребята — воспитанники спортивной школы Уфимского района, играют за ФК «Альтаир». Их тренировки проходят в старом зале Дома культуры посёлка Алексеевка. Потёртый пол, ветхие стены — но это не мешает детям показывать выдающиеся результаты.

Под роликом — уже более 7 тысяч комментариев. Люди восхищаются талантом ребят, отмечают вклад тренера и задаются вопросом: почему зал до сих пор не отремонтирован? Некоторые пользователи готовы самостоятельно организовать сбор средств.

В секции занимаются около 90 детей с 1-го по 7-й класс, их тренирует Ильдус Суфиянович, работающий с юными спортсменами с 1989 года. Он — обладатель знака «За вклад в развитие спорта в Республике Башкортостан».

Под его руководством дети уже стали призёрами всероссийского проекта «Кожаный мяч», выигрывали первенства по футзалу, а теперь — завоевали признание всей страны.

Теперь слово за общественностью и, возможно, властями.

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