Пенсия придёт раньше: выплаты за май начислят уже 30 апреля, но не всем

Пенсии за май поступят досрочно. Российские пенсионеры, получающие выплаты через банки с 1 по 5 число каждого месяца, увидят поступления уже 30 апреля. Об этом сообщил Социальный фонд России.

Также досрочно переведут и другие выплаты, проходящие через финансовые организации.

С 6 мая банки вернутся к стандартному графику выплат.

Те, кто получает пенсии через «Почту России», получат их в привычные даты — начиная с 3 мая. Тогда же можно будет забрать деньги и в отделениях.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила, что с 1 октября планируется индексация пенсий военным и бывшим силовикам. Сейчас речь идёт о 4,5%, но к осени размер прибавки может быть пересмотрен.

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