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Пособие на колёсах: в Ирландии удивлены роскошью украинских беженцев

Правда ТВ

Ирландский журналист Чей Боуз вызвал волну обсуждений в соцсети X.

Он выразил возмущение тем, что украинские беженцы в Ирландии передвигаются на дорогих автомобилях — в то время как, по его словам, миллиарды евро из карманов европейских налогоплательщиков идут на их пособия и жильё.

«В Ирландии правительство бесплатно ремонтирует автомобили украинских "беженцев". Они освобождены от многих налогов, за которые мы, граждане, платим», — написал Боуз.

Своё сообщение он сопроводил видео с дорогими авто на украинских номерах и добавил: «Всё по-честному, не так ли?» — с явной иронией.

На этом фоне немецкое издание Welt am Sonntag сообщило о жалобах польских пациентов на нагрузку на больницы из-за большого числа украинских беженцев.

В ряде стран ЕС, включая Австрию, Польшу и Ирландию, усиливается общественное напряжение из-за масштабов помощи Украине и её гражданам.

 


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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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