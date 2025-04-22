Пиво по цене билета: назван аэропорт, где вы оставите все свои деньги

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Итальянский журналист Леонард Бербери из Corriere della Sera назвал стамбульский аэропорт самым дорогим в мире.

В своей колонке для рубрики L’Economia он рассказал, что был поражён наценками — особенно на еду и напитки.

Так, бутылка пива Efes в центре Стамбула стоила ему 1,5 евро, но в аэропорту — уже 17,5 евро. Это более чем в 11 раз дороже.

Круассан с курицей — 14,5 евро, салат — 11, пустая бриошь — 7, а вода — 9 евро.

Причём даже фастфуд по ценам не уступал ресторанам: «Биг Мак» в McDonald's стоил 21,5 евро — это около 2 тысяч рублей, в два с лишним раза дороже, чем в среднем по Европе.

Бербери назвал происходящее ценовым беспределом, сравнив это с туристическими ловушками, но отметил: в Стамбуле — это система.

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