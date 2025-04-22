Трамп пообещал раскрыть правду о Крыме за три дня: интрига нарастает

Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие три дня раскрыть свою позицию по вопросу признания Крыма российской территорией.
Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов — информацию передаёт New York Post.
Ранее сообщалось, что в рамках обсуждаемого в США мирного плана, Украина может быть вынуждена пойти на признание Крыма в составе России.
По словам представителя Госдепа, этот вариант пока находится в списке возможных условий — и окончательного решения ещё нет.
17 марта издание Semafor сообщило, что администрация Трампа всерьёз рассматривает возможность признать Крым частью России, чтобы сдвинуть мирный процесс с мёртвой точки.
Ответ от Трампа пообещали представить в ближайшие дни.
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