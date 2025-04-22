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Космос закружился: учёные предположили, что Вселенная делает оборот за 500 млрд лет

1:17
Правда ТВ

А что, если Вселенная — это не просто расширяющееся пространство, а ещё и гигантский космический вихрь?

Группа астрофизиков под руководством Балажа Эндре Сигети выдвинула гипотезу: наша Вселенная может медленно вращаться.

Один оборот — раз в 500 миллиардов лет.

Такой вывод опубликован в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society и может объяснить одну из главных загадок современной космологии — расхождение в измерениях постоянной Хаббла.

Исследователи считают, что слабое вращение создаёт центробежный эффект, влияющий на скорость расширения. Эта идея отсылает к моделям, которые ещё в XX веке предложил Курт Гёдель.

Согласно расчётам, на ранних этапах жизни Вселенной вращение было гораздо интенсивнее, но с течением времени оно значительно замедлилось.

Хотя следов вращения пока не обнаружено в космическом микроволновом фоне, теория остаётся правдоподобной — ведь всё во Вселенной вращается: планеты, звёзды, галактики и даже чёрные дыры.

Если гипотеза подтвердится, это изменит наше представление о космосе — возможно, он участвует в величественном и очень медленном танце.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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