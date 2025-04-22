Алкоголь — не друг: 8 причин отказаться от него прямо сегодня

Алкоголь давно не просто тема для споров, а серьёзная угроза здоровью.
ВОЗ и крупнейшие медицинские организации мира пересмотрели свои рекомендации: безопасной дозы алкоголя не существует.
Эксперт Джесси Пайнс в Forbes называет восемь научно подтверждённых причин полностью отказаться от алкоголя:
Алкоголь — это токсин, который влияет почти на каждую систему организма. Отказ от него — это не жертва, а инвестиция в здоровье, ясность ума и долголетие.
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