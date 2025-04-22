Алкоголь — не друг: 8 причин отказаться от него прямо сегодня

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Алкоголь давно не просто тема для споров, а серьёзная угроза здоровью.

ВОЗ и крупнейшие медицинские организации мира пересмотрели свои рекомендации: безопасной дозы алкоголя не существует.

Эксперт Джесси Пайнс в Forbes называет восемь научно подтверждённых причин полностью отказаться от алкоголя:

Он вызывает рак, даже в малых дозах — это канцероген первого класса.

Нарушает сон, снижая качество и глубину ночного отдыха.

Разрушает мозг, уменьшая объём и ухудшая когнитивные функции.

Не защищает сердце — наоборот, повышает риск инсульта и гипертонии.

Бьёт по печени, вызывая от жировой дистрофии до цирроза.

Нарушает гормоны — может спровоцировать бесплодие и дисфункции.

Ослабляет иммунитет, даже после одной вечеринки.

И, наконец, сокращает жизнь: по данным The Lancet, каждый бокал в день отнимает до полутора лет.

Алкоголь — это токсин, который влияет почти на каждую систему организма. Отказ от него — это не жертва, а инвестиция в здоровье, ясность ума и долголетие.

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