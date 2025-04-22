Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Алкоголь — не друг: 8 причин отказаться от него прямо сегодня

1:13
Правда ТВ

Алкоголь давно не просто тема для споров, а серьёзная угроза здоровью.

ВОЗ и крупнейшие медицинские организации мира пересмотрели свои рекомендации: безопасной дозы алкоголя не существует.

Эксперт Джесси Пайнс в Forbes называет восемь научно подтверждённых причин полностью отказаться от алкоголя:

  • Он вызывает рак, даже в малых дозах — это канцероген первого класса.
  • Нарушает сон, снижая качество и глубину ночного отдыха.
  • Разрушает мозг, уменьшая объём и ухудшая когнитивные функции.
  • Не защищает сердце — наоборот, повышает риск инсульта и гипертонии.
  • Бьёт по печени, вызывая от жировой дистрофии до цирроза.
  • Нарушает гормоны — может спровоцировать бесплодие и дисфункции.
  • Ослабляет иммунитет, даже после одной вечеринки.
  • И, наконец, сокращает жизнь: по данным The Lancet, каждый бокал в день отнимает до полутора лет.

Алкоголь — это токсин, который влияет почти на каждую систему организма. Отказ от него — это не жертва, а инвестиция в здоровье, ясность ума и долголетие.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.