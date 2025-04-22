93 года — и вперёд: чемпион по гребле доказывает, что старость — не предел

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Ричард Морган, 93-летний ирландец и бывший пекарь, стал чемпионом мира по академической гребле — и не один раз, а четыре.

Что особенно удивительно — спорт он начал после 70 лет. И за эти годы доказал: возраст — не повод сдаваться.

Исследования, опубликованные в Journal of Applied Physiology, показали, что физическое состояние Моргана соответствует сорокалетнему спортсмену.

Он весит 76 кг, сохраняет 80% мышечной массы, имеет всего 15% жира, а пульс на дистанции 2000 метров достигает 153 ударов в минуту.

Учёные подчеркивают: организм способен адаптироваться к нагрузке даже в преклонном возрасте.

Режим Моргана включает греблю по 40 минут несколько раз в неделю, силовые тренировки и белковую диету.

Как говорят исследователи, пример Моргана разрушает миф о том, что старение обязательно ведёт к упадку.

Систематические тренировки, правильное питание и сила воли — вот ключ к долгой и активной жизни.

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