Ноутбуки подешевели, как горячие пирожки: гаджеты теряют цену на глазах

Цены на электронику в России заметно снизились.

С начала года ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты подешевели на 10-20%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники на рынке.

Сильнее всего подешевели ноутбуки — до 20%. Цены на смартфоны снизились примерно на 10%.

Тренд начался ещё в январе и продолжается в марте-апреле.

Основные причины — укрепление рубля, ожидание новых моделей и распродажа старых складских запасов.

Ранее Росстат сообщал, что только за первую неделю апреля смартфоны подешевели на 3,8%. Падение фиксируется и по другим категориям — телевизорам, ноутбукам и бытовой технике.

Эксперты говорят: тенденция сохранится до тех пор, пока на складах есть запасы, а рубль остаётся крепким.

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