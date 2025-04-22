Ипотека на паузе: рынок скатится к уровням восьмилетней давности

Ипотека в России в 2025 году может показать худший результат за последние восемь лет.

По прогнозам агентства НКР, будет выдано всего от 800 тысяч до 1 миллиона новых кредитов — это на 30-40% меньше, чем в 2024 году. Такие объёмы последний раз наблюдались в 2016–2017 годах.

Однако, как отмечают аналитики, около 80% новых займов будут обеспечены льготными программами — в первую очередь, семейной ипотекой.

Средняя ставка по таким кредитам останется в районе 8,8%, как и годом ранее. Но спрос сдерживает высокая стоимость квадратного метра.

В стоимостном выражении падение будет не таким резким — на 25-30%. Банки выдадут ипотек на сумму от 3,3 до 3,7 триллиона рублей. Это сопоставимо с уровнем 2018-2020 годов.

Тем не менее, даже при господдержке спрос в 2025 году сравним с уровнем, когда ставки доходили до 12%.

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