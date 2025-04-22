Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ипотека на паузе: рынок скатится к уровням восьмилетней давности

Правда ТВ

Ипотека в России в 2025 году может показать худший результат за последние восемь лет.

По прогнозам агентства НКР, будет выдано всего от 800 тысяч до 1 миллиона новых кредитов — это на 30-40% меньше, чем в 2024 году. Такие объёмы последний раз наблюдались в 2016–2017 годах.

Однако, как отмечают аналитики, около 80% новых займов будут обеспечены льготными программами — в первую очередь, семейной ипотекой.

Средняя ставка по таким кредитам останется в районе 8,8%, как и годом ранее. Но спрос сдерживает высокая стоимость квадратного метра.

В стоимостном выражении падение будет не таким резким — на 25-30%. Банки выдадут ипотек на сумму от 3,3 до 3,7 триллиона рублей. Это сопоставимо с уровнем 2018-2020 годов.

Тем не менее, даже при господдержке спрос в 2025 году сравним с уровнем, когда ставки доходили до 12%.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.