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До 10 сентября — шанс остаться: мигрантам из Киргизии дают окно легализации

Правда ТВ

Граждане Киргизии, находящиеся в России, смогут узаконить своё пребывание до 10 сентября.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Киргизии со ссылкой на договорённости с российской стороной.

В ведомстве отметили — Москва и Бишкек готовы укреплять партнёрство и решать вопросы миграции на взаимовыгодной основе.

Ранее посол Киргизии в РФ Кубанычбек Боконтаев призвал МИД России объективно расследовать инцидент в московском банном комплексе "Бодрость", где были задержаны 24 гражданина республики.

Как сообщили в Минтруда Киргизии, из них будут выдворены четверо. Остальные смогут остаться — при условии соблюдения правил.

У тех, кто пока находится в стране без официального статуса, есть шанс на легализацию — до 10 сентября.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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