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Hyundai остаётся на бумаге: товарные знаки продлены до 2034 года

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Правда ТВ

Компания Hyundai продлила регистрацию своих товарных знаков в России до 2034 года.

Как сообщает Роспатент, речь идёт минимум о четырёх знаках. Hyundai сохраняет право на производство и продажу автомобилей, грузовиков, автобусов, тракторов, тягачей и запчастей.

Это решение стало вторым подобным шагом после аналогичной регистрации со стороны Kia.

По словам эксперта Алины Акиншиной, такие действия могут свидетельствовать о намерении Hyundai юридически сохранить свои позиции в России, несмотря на фактическое приостановление работы.

Тем не менее, сам автопроизводитель ранее заявлял, что не будет комментировать информацию о возможном возвращении бренда в РФ.

Юридическая защита товарных знаков — это возможность сохранить активы и подготовить почву на случай, если ситуация изменится.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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