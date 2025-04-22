Hyundai остаётся на бумаге: товарные знаки продлены до 2034 года

Компания Hyundai продлила регистрацию своих товарных знаков в России до 2034 года.
Как сообщает Роспатент, речь идёт минимум о четырёх знаках. Hyundai сохраняет право на производство и продажу автомобилей, грузовиков, автобусов, тракторов, тягачей и запчастей.
Это решение стало вторым подобным шагом после аналогичной регистрации со стороны Kia.
По словам эксперта Алины Акиншиной, такие действия могут свидетельствовать о намерении Hyundai юридически сохранить свои позиции в России, несмотря на фактическое приостановление работы.
Тем не менее, сам автопроизводитель ранее заявлял, что не будет комментировать информацию о возможном возвращении бренда в РФ.
Юридическая защита товарных знаков — это возможность сохранить активы и подготовить почву на случай, если ситуация изменится.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.