ЖКХ поднимут на 11,9%, но Путин предупреждает: откладывать — себе дороже

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент России Владимир Путин прокомментировал предстоящее повышение тарифов на услуги ЖКХ.

По его словам, откладывать индексацию нельзя — иначе через год или два без федеральных субсидий не обойтись. А удар по карману россиян при таком подходе будет сильнее.

Путин подчеркнул: откладывать индексацию — значит создавать ещё большую проблему.

Ранее стало известно, что летом 2025 года тарифы на ЖКХ в среднем вырастут на 11,9%. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Повышение он объяснил инфляцией и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.

А его коллега Сергей Колунов посоветовал россиянам ставить энергосберегающие лампы — чтобы хоть немного сэкономить.

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