Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Молитва сквозь бой: монастырь в Горнале вернули, но какой ценой

0:42
Правда ТВ

Российские войска освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь в Курской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, сопротивление ВСУ в районе обители сломлено.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что бойцы морской пехоты отбили монастырь и ликвидировали около двух сотен бойцов противника.

Как утверждают военкоры, монастырь использовался ВСУ в качестве опорного пункта. Перед отходом украинские силы успели подорвать несколько зданий на территории обители.

Минобороны РФ официально эту информацию пока не прокомментировало.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.