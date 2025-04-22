Молитва сквозь бой: монастырь в Горнале вернули, но какой ценой

Российские войска освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь в Курской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, сопротивление ВСУ в районе обители сломлено.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что бойцы морской пехоты отбили монастырь и ликвидировали около двух сотен бойцов противника.
Как утверждают военкоры, монастырь использовался ВСУ в качестве опорного пункта. Перед отходом украинские силы успели подорвать несколько зданий на территории обители.
Минобороны РФ официально эту информацию пока не прокомментировало.
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