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Петру остался памятник, а нам — эпоха: не стало Зураба Церетели

Правда ТВ

Скончался Зураб Церетели. Известный российский скульптор и художник умер в возрасте 91 года.

Как сообщает Telegram-канал Shot, его сердце остановилось в ночь на 22 апреля, около половины второго ночи. Церетели умер у себя дома.

Он был автором более пяти тысяч произведений, среди которых — один из самых обсуждаемых памятников современной России: монумент Петру I на Москве-реке.

В ноябре прошлого года этот памятник вновь предложили перенести.

Зураб Церетели был не только автором крупных проектов, но и президентом Российской академии художеств.

Он останется в памяти поколений как художник, создавший целую эпоху монументального искусства.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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