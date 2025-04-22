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Украина готова отпустить 20% территории, но не навсегда — Западу предлагают сделку

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Правда ТВ

 Украина может согласиться на частичную утрату территорий — при определённых условиях.

Об этом пишет The New York Post, ссылаясь на источники, близкие к переговорам.

По их данным, Киев якобы готов «де-факто» отказаться от 20% своей территории, включая районы, находящиеся под контролем России, если это не будет означать официального признания границ.

Собеседники уточняют: такой подход позволяет Украине не считать эти земли потерянными навсегда.

Тем временем, Bloomberg сообщает, что администрация Дональда Трампа допускает признание Крыма частью России в рамках более широкой сделки.

Это предложение стало частью американской инициативы по созданию «контуров прочного мира», которую Госдепартамент представил союзникам.

Обсуждение продолжается, но уже сейчас ясно — возможный компромисс будет связан с территориальными уступками.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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