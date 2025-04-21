Возвращение на нейтралке: Kia регистрирует товарные знаки в России

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Kia продолжает делать осторожные шаги в сторону российского рынка.

С начала года Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков южнокорейского автопроизводителя. Последние заявки были поданы в сентябре прошлого года, а одобрены — 16 апреля.

Теперь Kia официально может проектировать автомобильные заводы в России, заниматься дизайном, производством и продажей машин, а также выпускать масла и смазки.

Тем временем агентство Yonhap сообщило, что бренд вновь включил Россию в стратегию до 2030 года. В планах — продать 4,2 миллиона автомобилей по всему миру, из них 50 тысяч — на российском рынке.

Однако в Hyundai Motor Group не подтвердили эту информацию.

А директор департамента новых авто компании «Рольф» Николай Иванов отметил: пока что переговоров по поставкам нет, а реальное возвращение Kia возможно только через два-три года.

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