Пенсия с плюсом: сколько реально накопить за 15 лет и за счёт чего

К пенсии россияне хотят накопить в среднем 3,1 миллиона рублей.

Такие данные приводит исследование «СберНПФ». При этом 64% опрошенных планируют отложить хотя бы миллион. Но лишь 2,4% мечтают о сумме выше 10 миллионов.

Хорошая новость — число людей, которые вообще не надеются на сбережения, сократилось вдвое. Год назад таких было 70%, сейчас — около 36%.

Проблема в том, что реально начали копить только треть россиян. Чаще всего — через банковские вклады или наличные. Инвестициями в ценные бумаги или недвижимость пользуются единицы.

Но растёт интерес к программе долгосрочных сбережений — ПДС. В ней участвуют уже 3,3 миллиона человек, а общий объём накоплений достиг 245 миллиардов рублей.

С помощью ПДС можно получить господдержку, налоговые вычеты и доходность. Например, человек 45 лет с доходом 88 тысяч и ежемесячными взносами 5 тысяч сможет накопить те самые 3 миллиона за 15 лет.

Доходность у фондов растёт: в 2024 году средняя по пенсионным накоплениям составила 9%.

Так что путь к комфортной пенсии — это не только желание, но и действия. И начинать лучше раньше.

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