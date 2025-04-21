Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

217 миллионов на прощание: чем закончился бизнес-брак основателей Wildberries

1:03
Правда ТВ

Савеловский суд Москвы вынес решение о разделе имущества между предпринимателем Владиславом Бакальчуком и его экс-супругой — генеральным директором Wildberries Татьяной Ким.

По итогам разбирательства Ким сохранила полный контроль над ООО "Вайлдберриз", "Вайлдберриз банк" и всеми своими персональными счетами.

Бакальчуку достались квартира в Люберцах, земельный участок в Зарайске и компании "Подольск логистика" и "ВБ девелопмент". Также он получил доступ к своим банковским счетам.

Однако, поскольку его доля оказалась превышающей положенное, суд обязал его выплатить Татьяне Ким компенсацию — 217 миллионов рублей.

Тем временем в Тверской области против компании "ВБ Девелопмент", связанной с Бакальчуком, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следствие считает, что при строительстве склада для Wildberries были завышены объёмы работ, ущерб — более 14 миллионов рублей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.