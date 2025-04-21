217 миллионов на прощание: чем закончился бизнес-брак основателей Wildberries

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Савеловский суд Москвы вынес решение о разделе имущества между предпринимателем Владиславом Бакальчуком и его экс-супругой — генеральным директором Wildberries Татьяной Ким.

По итогам разбирательства Ким сохранила полный контроль над ООО "Вайлдберриз", "Вайлдберриз банк" и всеми своими персональными счетами.

Бакальчуку достались квартира в Люберцах, земельный участок в Зарайске и компании "Подольск логистика" и "ВБ девелопмент". Также он получил доступ к своим банковским счетам.

Однако, поскольку его доля оказалась превышающей положенное, суд обязал его выплатить Татьяне Ким компенсацию — 217 миллионов рублей.

Тем временем в Тверской области против компании "ВБ Девелопмент", связанной с Бакальчуком, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следствие считает, что при строительстве склада для Wildberries были завышены объёмы работ, ущерб — более 14 миллионов рублей.

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