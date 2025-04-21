20 лет спустя: как Павел Воля ответил на критику Гордона о Comedy Club

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Юморист Павел Воля отплатил колкостью телеведущему Александру Гордону, который двадцать лет назад обрушился с жёсткой критикой на юмористов Comedy Club. Новый выпуск "Шоу Воли" стал поводом вспомнить скандал прошлого десятилетия.

Тогда Гордон назвал шутки команды аморальными и обвинил их в деградации общества. Вспоминая этот эпизод, Воля язвительно заметил, что их позвали и обещали хвалить, однако в результате встреча закончилась нападками.

Спустя годы Воля поднял тему снова, намекая на ведущую роль Гордона в популярном шоу "Мужское/Женское", отличающемся агрессивностью героев и эмоциональными баталиями.

"Я вам хочу сказать, вот прошло 20 лет, и какую программу сейчас ведёт Гордон? Которая сразу начинается с поножовщины", — заявил Павел.

В заключение он с юмором обратился к коллеге и принёс извинения за то, что "испортили моральный облик Гордона". Также он напомнил, что после того, как их публично унизили на Первом канале, руководство позвало команду выступать в эфире.

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