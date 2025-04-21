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Горю изнутри: Баста раскрыл, как справляется с жестокой критикой в соцсетях

1:09
Правда ТВ

Музыкант Василий Вакуленко, известный как Баста, шокировал откровениями в эфире "Народного интервью" на VK Видео и признался, что болезненно переживает критику от незнакомых людей в соцсетях.

Рэпер признался, что ежедневно сталкивается с жёстким буллингом в Сети.

"Читаю комментарии, которые ранят. Невидимые люди за экранами заставляют меня гореть изнутри", — отметил он.

В проекте, где вопросы задавали зрители от 4 до 100 лет, музыкант не только поделился болью, но и дал совет 14-летней Насте, страдающей от насмешек одноклассников: "Окружай себя теми, кто любит и поддерживает. Их энергия станет щитом".

Вакуленко также неожиданно раскрыл философские размышления о высших силах. Он уверен, что Бог относится к нему с иронией.

"Я вижу это как отношения с детьми — безусловная любовь, но право на их выбор иногда ранит", — заключил Баста.

Артист сравнил свою веру с родительскими чувствами и подчеркнул, что "приходится молчать и принимать, даже если больно".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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