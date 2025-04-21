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Секреты расставания: Дмитрий Шепелев больше не общается с руководством Первого канала

1:14
Правда ТВ

Телеведущий Дмитрий Шепелев откровенно рассказал о своих взаимоотношениях с руководством Первого канала, куда он пришёл более десятка лет назад и покинул весной 2020-го года, завершив работу над популярным проектом "На самом деле".

Покинуть столь значимый пост Шепелев объяснил собственным решением искать другие горизонты творчества и развиваться профессионально в иных направлениях. Но долгие пять лет после разрыва контракта Дмитрий отказывался подробно обсуждать причины ухода.

Теперь становится ясно, что общение между ведущим и бывшими начальниками прекратилось окончательно. Сам Шепелев подчёркивает, что сотрудничество закончилось по взаимному согласию сторон.

"Это было непростое решение для меня. К тому моменту я работал на канале около десяти лет. Отношения мы не поддерживаем", — высказался он.

Сегодня Дмитрий сосредоточен на работе продюсера видеоконтента, сотрудничая с такими крупными площадками, как Rutube, VK, каналы "Россия" и ТВ3. Ведущий особенно выделяет интерес к детским программам и участию в музыкальных телешоу.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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