Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Север встал в строй: скандинавы готовятся к буре с Востока

1:10
Правда ТВ

Скандинавские страны усиливают военное сотрудничество и готовятся к возможному конфликту с Россией.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей североевропейских стран и данные датской разведки.

Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания — страны, которые объединяют свои ресурсы и координируют действия в военной сфере. Эксперты называют это уровнем сотрудничества, которого раньше в регионе не было.

Причина — обострённое восприятие России как угрозы. Особенно это касается Балтийского региона, где вероятность конфликта в ближайшие 3-5 лет рассматривается как реальная.

Финляндия, по оценкам, может мобилизовать до 280 тысяч солдат за несколько недель. Общее число резервистов — около 900 тысяч.

У Швеции и Финляндии действует обязательная воинская служба, что позволяет быстро наращивать численность армии.

По мнению аналитиков, скандинавский альянс может стать моделью для других регионов Европы — и своеобразной страховкой на случай ослабления НАТО.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.