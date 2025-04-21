Север встал в строй: скандинавы готовятся к буре с Востока

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Скандинавские страны усиливают военное сотрудничество и готовятся к возможному конфликту с Россией.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей североевропейских стран и данные датской разведки.

Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания — страны, которые объединяют свои ресурсы и координируют действия в военной сфере. Эксперты называют это уровнем сотрудничества, которого раньше в регионе не было.

Причина — обострённое восприятие России как угрозы. Особенно это касается Балтийского региона, где вероятность конфликта в ближайшие 3-5 лет рассматривается как реальная.

Финляндия, по оценкам, может мобилизовать до 280 тысяч солдат за несколько недель. Общее число резервистов — около 900 тысяч.

У Швеции и Финляндии действует обязательная воинская служба, что позволяет быстро наращивать численность армии.

По мнению аналитиков, скандинавский альянс может стать моделью для других регионов Европы — и своеобразной страховкой на случай ослабления НАТО.

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