Остановись и поешь: что должен знать каждый о законных рабочих перерывах

Работник в России имеет право на обязательный перерыв в течение рабочего дня.

Об этом напомнила старший преподаватель РАНХиГС Татьяна Голубева. По её словам, статья 108 Трудового кодекса гарантирует перерыв на отдых и питание — от 30 минут до 2 часов.

Этот перерыв не включается в рабочее время. Однако если смена короче 4 часов — его могут не давать.

Если работа связана с условиями, при которых невозможно выделить специальное время — работодатель обязан создать возможность для отдыха прямо в процессе работы.

Есть и особые случаи. Например, женщины и отцы-одиночки с детьми до 1,5 лет имеют право на перерывы для кормления. По полчаса каждые три часа.

Работники, трудящиеся на морозе, жаре, в междугородних перевозках или на разгрузке, тоже могут получать перерывы — и в некоторых случаях они оплачиваются и считаются частью рабочего времени.

Если перерыв прописан в правилах, техусловиях или нормативных документах — он обязательный и входит в рабочий день

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