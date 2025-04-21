88 лет борьбы, молитв и тайных решений: умер папа римский Франциск

0:42 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Умер Папа Римский Франциск. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Ватикан.

Понтифику было 88 лет.

Он был госпитализирован в середине февраля в римскую клинику «Джемелли» с бронхитом. Позже врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

Папа провёл в больнице пять недель. За это время он перенес четыре дыхательных кризиса, и его жизни дважды угрожала опасность.

Сегодня Ватикан официально подтвердил: Папа Франциск скончался.

Католический мир и весь христианский мир скорбят по человеку, которого называли Папой надежды и скромности.