88 лет борьбы, молитв и тайных решений: умер папа римский Франциск

Умер Папа Римский Франциск. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Ватикан.
Понтифику было 88 лет.
Он был госпитализирован в середине февраля в римскую клинику «Джемелли» с бронхитом. Позже врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.
Папа провёл в больнице пять недель. За это время он перенес четыре дыхательных кризиса, и его жизни дважды угрожала опасность.
Сегодня Ватикан официально подтвердил: Папа Франциск скончался.
Католический мир и весь христианский мир скорбят по человеку, которого называли Папой надежды и скромности.
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