Жена Евгения Петросяна и её модные провалы: известный стилист высказалась о Татьяне Брухуновой

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Известный стилист Карина Нигай публично выразила своё мнение относительно образа 36-летней Татьяны Брухуновой, жены знаменитого комика Евгения Петросяна. Своими откровенными комментариями она поделилась в рамках шоу "Хватит слухов".

Татьяна активно демонстрирует дорогие наряды, вызывая завистливые взгляды многих женщин, однако её стиль постоянно подвергается критике общественности. Нередко поклонники выражают недовольство выбором костюмов Брухуновой, иногда переходя к открытым насмешкам.

Комментируя ситуацию, Нигай подчеркнула, что образ Татьяны не соответствует высоким стандартам мировой моды.

"Мне кажется, что единственный её статус — жена Петросяна. Ну и то сомнительный, юморист всё-таки уже прадедушка", — высказалась стилист.

Ответной реакции от самой Татьяны по поводу критики пока не последовало.

Стоит напомнить, что недавно появились сведения о подготовке Брухуновой к третьей беременности от Петросяна, которому исполнилось 79 лет.

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