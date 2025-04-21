Агата Муцениеце покидает шоу-кабаре: что стоит за её неожиданным решением?

Агата Муцениеце объявила о завершении участия в провокационном шоу-кабаре "Абсолютно другая нага". Многие связали её уход со слухами о том, что её сына травят в школе из-за откровенных фото матери.
На последнем выступлении актриса не стала сдерживать эмоций и обратилась к сидящим в зале.
"Это мой финальный выход в 2025 году. Благодаря зрителям я открыла новую себя… Вернусь не в этом, но в следующем году", — заявила она со сцены.
По данным источников, близких к семье, поводом для ухода могли стать сложности в личной жизни. Сын Муцениеце, 14-летний Тимофей, проживающий с отцом — Павлом Прилучным, столкнулся с травлей в школе из-за видео с выступлений матери.
Ролики, несмотря на запрет съёмок в зале, регулярно появляются в Сети, и одноклассники подростка комментируют их с издёвкой: "Смотри, как твоя мама пляшет!". По словам инсайдеров, это стало одной из причин, почему Тимофей временно разорвал общение с матерью.
Другая версия связывает решение Муцениеце со слухами о её тайном браке с музыкантом Петром Дрангой. Хотя официального подтверждения нет, источники утверждают, что актриса могла взять паузу в карьере ради новой семьи.
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