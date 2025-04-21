Продюсер Сергей Дворцов открыл секрет резкого роста цен на выступления народной артистки РФ Надежды Кадышевой. Оказалось, что популярность песен исполнительницы среди молодежи привела к увеличению её гонораров практически в два раза.
Ранее известная певица соглашалась выступать за сумму порядка двух миллионов рублей, однако теперь минимальный порог оплаты вырос до четырёх-пяти миллионов рублей.
В интервью aif.ru продюсер раскрыл, что спрос на концерты Кадышевой настолько высок, что все билеты распродаются мгновенно, а сами площадки заполнены до отказа.
Помимо финансовой стороны вопроса, Дворцов подчеркнул простую организацию условий гастрольного быта артистки. Райдер Кадышевой минимален: ей достаточно чая, воды, кофе и различных лёгких закусок, алкоголь же отсутствует вовсе.
Кроме того, стало известно, что доходы семьи певицы заметно увеличились. Совместная деятельность супруги с музыкантом Александром Костюком приносит значительные дивиденды: только официальная прибыль компании "Золотое кольцо" достигла трёх миллионов рублей за прошедший год, а цена одного концерта возросла до десяти миллионов рублей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.