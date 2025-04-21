Надежду Кадышеву полюбили зумеры: звезда резко повысила цену выступлений вдвое

1:20 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Продюсер Сергей Дворцов открыл секрет резкого роста цен на выступления народной артистки РФ Надежды Кадышевой. Оказалось, что популярность песен исполнительницы среди молодежи привела к увеличению её гонораров практически в два раза.

Ранее известная певица соглашалась выступать за сумму порядка двух миллионов рублей, однако теперь минимальный порог оплаты вырос до четырёх-пяти миллионов рублей.

В интервью aif.ru продюсер раскрыл, что спрос на концерты Кадышевой настолько высок, что все билеты распродаются мгновенно, а сами площадки заполнены до отказа.

Помимо финансовой стороны вопроса, Дворцов подчеркнул простую организацию условий гастрольного быта артистки. Райдер Кадышевой минимален: ей достаточно чая, воды, кофе и различных лёгких закусок, алкоголь же отсутствует вовсе.

Кроме того, стало известно, что доходы семьи певицы заметно увеличились. Совместная деятельность супруги с музыкантом Александром Костюком приносит значительные дивиденды: только официальная прибыль компании "Золотое кольцо" достигла трёх миллионов рублей за прошедший год, а цена одного концерта возросла до десяти миллионов рублей.

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