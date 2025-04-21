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Надежду Кадышеву полюбили зумеры: звезда резко повысила цену выступлений вдвое

1:20
Правда ТВ

Продюсер Сергей Дворцов открыл секрет резкого роста цен на выступления народной артистки РФ Надежды Кадышевой. Оказалось, что популярность песен исполнительницы среди молодежи привела к увеличению её гонораров практически в два раза.

Ранее известная певица соглашалась выступать за сумму порядка двух миллионов рублей, однако теперь минимальный порог оплаты вырос до четырёх-пяти миллионов рублей.

В интервью aif.ru продюсер раскрыл, что спрос на концерты Кадышевой настолько высок, что все билеты распродаются мгновенно, а сами площадки заполнены до отказа.

Помимо финансовой стороны вопроса, Дворцов подчеркнул простую организацию условий гастрольного быта артистки. Райдер Кадышевой минимален: ей достаточно чая, воды, кофе и различных лёгких закусок, алкоголь же отсутствует вовсе.

Кроме того, стало известно, что доходы семьи певицы заметно увеличились. Совместная деятельность супруги с музыкантом Александром Костюком приносит значительные дивиденды: только официальная прибыль компании "Золотое кольцо" достигла трёх миллионов рублей за прошедший год, а цена одного концерта возросла до десяти миллионов рублей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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