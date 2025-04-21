Шаляпин купил маме квартиру за 14 миллионов: история покупки роскошного жилища

1:20 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Прохор Шаляпин поделился историей приобретения недвижимости для мамы Елены Ивановны в эфире программы "Ты не поверишь!".

Исполнитель поведал, что купил ей уютную двушку площадью около 60 квадратных метров в престижном районе Подмосковья, в городе Мытищи. Общая стоимость покупки составила внушительные 14 млн рублей, однако артист быстро справился с расходами благодаря доходам от рекламных контрактов.

Особое внимание привлекает расположение окон новой квартиры — они выходят прямо на здание администрации города. Помимо просторных жилых комнат, жилье оборудовано двумя спальнями, одна из которых предназначена для проживания отчима певицы Вячеслава Юрьевича.

Как выяснилось, мама исполнителя предпочитает жить отдельно от мужа, поскольку тот имеет склонность к небольшим слабостям, связанным с алкоголем. Однако сама семья относится к этому спокойно и любит мужчину таким, какой он есть.

Шаляпин добавил, что собирается оформить приобретённое имущество на свою мать, если решит вступить в официальный брак. Вместе с квартирой певец готов нести и ответственность за оплату коммунальных платежей, подчёркивая заботливое отношение к близким людям.

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