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Секреты на миллионы: Google признали виновной за видео с личными данными

1:02
Правда ТВ

Google снова оштрафован в России.

Таганский суд Москвы признал компанию виновной в распространении персональных данных российских военных, погибших в зоне СВО.

Речь идёт о видео, размещённом на YouTube, где содержалась информация о потерях, включая имена и анкетные данные военнослужащих.

Суд постановил, что эти сведения подпадают под закон о запрете распространения определённой информации — и оштрафовал компанию на 3,8 миллиона рублей.

Это уже не первый случай. В феврале Google оштрафовали на ту же сумму за публикацию инструкции по сдаче в плен.

Кроме того, за компанией числится астрономическая неустойка — 1,81 дуодециллиона рублей, связанная с блокировкой каналов "Царьград" и РИА ФАН.

Эту неустойку суд ограничил с октября 2023 года, когда ООО "Гугл" было признано банкротом в России.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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