Секреты на миллионы: Google признали виновной за видео с личными данными

Google снова оштрафован в России.
Таганский суд Москвы признал компанию виновной в распространении персональных данных российских военных, погибших в зоне СВО.
Речь идёт о видео, размещённом на YouTube, где содержалась информация о потерях, включая имена и анкетные данные военнослужащих.
Суд постановил, что эти сведения подпадают под закон о запрете распространения определённой информации — и оштрафовал компанию на 3,8 миллиона рублей.
Это уже не первый случай. В феврале Google оштрафовали на ту же сумму за публикацию инструкции по сдаче в плен.
Кроме того, за компанией числится астрономическая неустойка — 1,81 дуодециллиона рублей, связанная с блокировкой каналов "Царьград" и РИА ФАН.
Эту неустойку суд ограничил с октября 2023 года, когда ООО "Гугл" было признано банкротом в России.
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