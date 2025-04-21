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Воевал за ВСУ, скрывался, пропал: загадочное исчезновение сына маньяка Чикатило

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Правда ТВ

Сын серийного убийцы Андрея Чикатило — Юрий Чикатило — пропал без вести. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Юрий воевал в рядах ВСУ и, предположительно, мог погибнуть во время ударов российской армии по объектам в Харьковской области.

По данным канала, он ушёл на фронт, чтобы избежать уголовного преследования на Украине. Ранее его разыскивали местные приставы и МВД.

На данный момент официального подтверждения его гибели нет. Имя Юрия Чикатило не внесено в базы погибших.

Судьба Чикатило-младшего остаётся неизвестной.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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