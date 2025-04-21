Сын серийного убийцы Андрея Чикатило — Юрий Чикатило — пропал без вести. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Юрий воевал в рядах ВСУ и, предположительно, мог погибнуть во время ударов российской армии по объектам в Харьковской области.
По данным канала, он ушёл на фронт, чтобы избежать уголовного преследования на Украине. Ранее его разыскивали местные приставы и МВД.
На данный момент официального подтверждения его гибели нет. Имя Юрия Чикатило не внесено в базы погибших.
Судьба Чикатило-младшего остаётся неизвестной.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.