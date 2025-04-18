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Депутат на удалёнке: как Носик управлял округом с территории Украины

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Правда ТВ

Российский депутат Михаил Носик на протяжении четырёх лет исполнял свои обязанности… находясь на территории Украины.

Он уехал в Днепр в 2021 году на лечение от рака. А после начала СВО вернуться не смог.

Всё это время, по его словам, он продолжал вести приём граждан — через интернет.

Юрист Александр Хаминский считает, что нарушений закона здесь нет. По российскому законодательству депутат местного самоуправления работает безвозмездно и на непостоянной основе.

Даже его коллеги проголосовали против лишения Носика мандата.

Сам депутат говорит, что украинского гражданства не имеет.

 

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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