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Фальшивая Пасха и маскарад в рясах: священник обрушился на ПЦУ

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Правда ТВ

Священник Владислав Береговой жёстко высказался в адрес Православной церкви Украины.

В беседе с Life. ru он заявил, что ПЦУ — это не церковь, а политическая структура, созданная для разделения украинского народа и пропаганды вражды к России.

По словам священника, Пасха и таинства, совершаемые ПЦУ, фальшивы.

Он назвал её "антихристовой церковью", а её представителей — "псевдосвященниками в облачении".

Береговой считает, что украинская церковь сакрализирует войну с Россией, захватывает храмы канонической УПЦ, а её действия поддерживают силовики.

Он подчеркнул: "Это не церковь. Это временное недоразумение".

Ранее стало известно, что в Пасхальный период на Украине полиция будет проверять документы у прихожан возле храмов. Также возможны ограничения на проведение богослужений.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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