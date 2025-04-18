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Белый свет на дороге: светофоры готовятся к эре робомобилей

Правда ТВ

Скоро у светофоров появится четвёртый цвет — белый. И это не фантастика.

Белый сигнал будут использовать для управления беспилотными автомобилями.

Когда он включён, перекрёстком управляют автономные машины. Они получают команду ехать или остановиться напрямую от светофора.

Исследователи называют это "white phase". Обычные водители смогут просто следовать за "роботом" или дождаться зелёного.

Новая система строится на беспроводной связи между транспортом и городской инфраструктурой.

Исследования показывают: это позволяет снизить пробки до 90% и сделать движение безопаснее.

Первые белые сигналы появятся в США и Европе. Затем — по всему миру.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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