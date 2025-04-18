111 "чуваков" за интервью: Марк Эйдельштейн установил новый стиль общения

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актёр Марк Эйдельштейн снова на слуху — и на этот раз благодаря… слову "чувак".

На шоу "Вписка" он произнёс его 111 раз за одно интервью. Зрители быстро заметили — и превратили это в шутку.

В эфире Марк вспоминал фильм "Анора", рассказывал о встречах с американскими звёздами и делился личными историями. А "чувак" стал его любимым словом.

Фразы вроде "Чувак, это тот, кто я думаю" и "Чувак, такое бывает только раз в жизни" разлетелись по соцсетям.

Пользователи сравнивают Эйдельштейна с другими медийными персонами и шутят, что "чувак" стал знаком препинания.

Ранее актёр уже привлекал внимание нестандартным стилем общения и искренними интервью. А теперь — ещё и неофициальным лингвистическим рекордом.

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