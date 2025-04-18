Не Марс, а Титан: где может начаться вторая жизнь человечества

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Когда говорят о жизни вне Земли — все вспоминают Марс.

Но учёные всё чаще смотрят на Титан — спутник Сатурна.

У него плотная атмосфера, мягкий климат и запасы воды. Там есть углеводороды — природное топливо. Всё это делает Титан более подходящим для будущей колонии, чем Марс.

До других звёзд — десятки световых лет. Даже если построить корабль, способный лететь почти со скоростью света, путь займёт века.

Поэтому футуристы предлагают не только менять корабли, но и самих людей. Например, заменить органику кремнием. Тогда человек сможет жить тысячи лет — и, возможно, долететь до Проксимы Центавра.

Тем временем учёные ищут новые физические законы. Может, именно они подскажут нам, как преодолеть границы Солнечной системы.

Но пока что — Титан. Он ближе. И может стать нашим вторым домом.

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