Не Марс, а Титан: где может начаться вторая жизнь человечества

Когда говорят о жизни вне Земли — все вспоминают Марс.
Но учёные всё чаще смотрят на Титан — спутник Сатурна.
У него плотная атмосфера, мягкий климат и запасы воды. Там есть углеводороды — природное топливо. Всё это делает Титан более подходящим для будущей колонии, чем Марс.
До других звёзд — десятки световых лет. Даже если построить корабль, способный лететь почти со скоростью света, путь займёт века.
Поэтому футуристы предлагают не только менять корабли, но и самих людей. Например, заменить органику кремнием. Тогда человек сможет жить тысячи лет — и, возможно, долететь до Проксимы Центавра.
Тем временем учёные ищут новые физические законы. Может, именно они подскажут нам, как преодолеть границы Солнечной системы.
Но пока что — Титан. Он ближе. И может стать нашим вторым домом.
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