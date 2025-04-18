Живут до 100 — и едят всего дважды в день: чему нас учат долгожители

Ешь меньше — живи дольше.
Исследователь Дэн Бюттнер более 20 лет изучает так называемые "Голубые зоны" — регионы, где люди живут дольше обычного. Это, например, Сардиния, Окинава и Никоя.
Он заметил: большинство местных едят всего дважды в день. Завтрак — плотный, обед — умеренный, а ужина может и не быть. Пищевое окно — всего 10-12 часов. Это похоже на мягкую форму интервального голодания.
Диета у долгожителей простая: много бобовых, овощей, цельнозерновых продуктов. Мясо — редко. Обработанные продукты — почти исключены.
Сам Бюттнер каждый день ест фасоль и рекомендует включать её даже в завтрак. Его любимое блюдо — сардинский минестроне с тремя видами фасоли.
Наука подтверждает: частые приёмы пищи могут повышать риск метаболических нарушений. Но важно не только сколько раз есть, а что именно.
Главное правило — еда должна быть натуральной и полезной. А вот количество приёмов — дело индивидуальное.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.